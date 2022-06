Polícia investiga morte de sargento da Marinha a facadas no Rio de Janeiro

A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga a morte de um sargento da Marinha, que foi encontrado em Maria da Graça, bairro da zona norte da capital fluminense. Segundo a Polícia Militar, uma faca foi encontrada ao lado do corpo de Bruno César Gomes Pina, de 40 anos. Duas testemunhas ouvidas pela polícia disseram que o sargento foi imobilizado por dois homens que teriam discutido com ele em um bar próximo de onde o corpo foi encontrado. O sargento teria sido agredido a chutes e pontapés, levado um mata-leão e, os criminosos teriam arrastado o sargento para dentro de um apartamento, onde esfaquearam a vítima. As testemunhas disseram terem tentado impedir a fuga dos criminosos, mas que não conseguiram.

Outro caso que também está sendo investigado pela polícia é relacionado a um enfermeiro do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que foi baleado no tornozelo nesta semana quando subiu no Morro do Adeus, no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio, para prestar socorro a um paciente. A vítima e um técnico de enfermagem foram recebidos a tiros por bandidos fortemente armados que estavam em um dos acessos da comunidade. Toda a ação ocorreu na luz do dia. O enfermeiro foi socorrido por mototaxistas para o Hospital Municipal Evandro Freire, na Ilha do Governador, onde ele foi atendido e liberado logo em seguida. Um outro profissional de saúde não identificado teria ficado ferido na mesma situação.

Leia também

Castro se compromete a entregar plano contra mortes em ações policiais



Mais de 25% dos óbitos causados pelas chuvas na década ocorreram em 2022



*Com informações do repórter Rodrigo Viga