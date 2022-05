Polícia investiga sequestro de oito pessoas em Barra de Pojuca

A Polícia Civil investiga o sequestro de oitos pessoas, no domingo (1), em Barra de Pojuca, no município de Camaçari, na Região Metropolitanaa de Salvador. Segundo a investigação, as vítimas foram levadas por 15 homens armados até um matagal, na localidade conhecida como Joia, onde foram espancadas.

Por volta das 8h, policiais militares da 59ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Vila de Abrantes) foram acionados após denúncia de sequestro. No local, os militares encontraram seis das vítimas raptadas e que já tinham sido liberadas pelos criminosos, depois de terem os rostos fotografados. Eles passaram a madrugada sob a mira das armas dos bandidos.

Uma das pessoas, que não teve o nome divulgado, estava ferida e foi socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Monte Gordo. Elas contaram que outras duas pessoas ainda ficaram com o grupo de sequestradores, porém não foram encontradas pela PM.

O caso está sendo investigado pela 33ª Delegacia de Monte Gordo, que informou que todas as oito vítimas já foram liberadas.

Equipes do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) prestam apoio nas ações investigativas. Buscas estão sendo realizadas na região, mas ninguém foi preso.