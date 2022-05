Polícia Militar de Prado, efetua prisão e tiram drogas de circulação

Uma guarnição da Polícia Militar, que atua na 88ª CIPM de Prado, tirou de circulação drogas prontas para comercialização, efetuando a prisão de um acusado.

Denúncias levaram os militares a acompanhar um transporte coletivo no distrito de Cumuruxatiba, no final do trajeto, os acusados estariam a receptar material ilícito, mas ao notarem a presença da guarnição, os suspeitos tentaram evadir do local. No entanto, foram alcançados e buscas efetivadas, seguidas de interrogatório.

Um dos acusados relatou que receberia drogas, após ser orientado por um suposto detento em regime fechado do CPTX.

A guarnição deslocou até a moradia de José Domingos Evanir dos Santos (36 anos) e um adolescente de 17 anos. Onde enterraram 64 buchas de maconha, 16 invólucros de cocaína (vazios), duas balanças de precisão, 01 aparelho celular e 30 reais em espécie.

Diante das evidências a guarnição, encaminhou os acusados e todo material encontrado, até a sede da 8ª COORPIN, atendendo ao regime de plantão regional.

Os acusados prestaram depoimento, ficando à disposição da justiça. A Polícia militar tem intensificado rotinas e abordagens, buscando refrear a violência na região.

“A polícia sempre destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através dos telefones 190 e 197. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas”.