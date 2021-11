Polícia Militar estoura boca de fumo em distrito de Prado

Destaque



Publicado em 28 de nov de 2021 e atualizado às 14:12

Policiais Militares de Prado, após receber informações, destinaram até uma moradia no distrito de Cumuruxatiba, com relatos que no local funcionava um ponto de comercio de drogas, conseguindo prender um suspeito e cerca de 01 KG de drogas prontas para comercialização.

A ação ocorreu no final da noturno de sábado (27) de novembro, ao aproximar do local foi possível notar a presença de um indivíduo em atitude suspeita.

Os militares abordaram o suspeito, em poder de Seilton Ferreira dos Santos, foi encontrada uma vasta quantidade de material entorpecente. Durante as buscas foram localizados 326 pinos de pó branca e uma barra de erva prensada (identificado pela polícia como as substâncias “Cocaína” e “Maconha”), a maior parte estava pronta para comercialização embrulhadas em pinos.

Diante dos fatos, todo material e o acusado foram encaminhados para a delegacia da Polícia Civil de Itamaraju, atendendo o regime de plantão região de finais de semana.

O acusado prestou depoimento e ficou detido aguardando determinação justiça.