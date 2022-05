Polícia Militar faz simulado de ataque a banco em Jacobina

A cidade de Jacobina foi a escolhida para sediar um treinamento da polícia para combater roubos a bancos. 50 policiais participaram do simulado de um ataque a uma agência bancária, na madrugada desta sexta-feira (27).

A simulação contou com oito falsos assaltantes, que iniciaram a ação instalando explosivos na Rua Pedro Lago, Centro de Jacobina. Os falsos criminosos estouram uma agência do Banco do Brasil, roubam dinheiro em cerca de 25 minutos e fogem com três reféns.

Após ligações via 190 para o Centro Integrado de Comunicações (Cicom), as unidades de pronta resposta da PM são acionadas e iniciam a montagem dos bloqueios, nas possíveis rotas de fuga. Os militares aguardam a passagem da quadrilha, em pontos distantes do Centro, evitando confronto em área urbana.

No simulado, os criminosos queimam três veículos enquanto fogem da polícia. Nos bloqueios, a polícia utilizou dilaceladores que danificaram os pneus dos veículos usados pelo grupo criminoso e efetuou a prisão.

A simulação foi coordenada pelo Comando de Policiamento Regional (CPR) Norte, com apoios dos Comandos de Operações (COPPM), de Inteligência (COINT) e de Policiamento Especializado (CPE). Segundo a SSP, a redução de roubos a bancos chegou a 77% entre janeiro e maio deste ano.

“Registramos seis casos na Bahia, em 2022, contra 27 ocorrências, em 2021. Continuaremos com a nossa capacitação, qualificando ainda mais o nosso trabalho repressivo. A PM fazendo a sua parte de caráter ostensivo e a Polícia Civil com as ações de inteligência. O resultado desta parceria fica evidente nos números”, enfatizou o comandante do CPR-Norte, coronel Válter Araújo.