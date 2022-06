Polícia prende homem que estuprou vizinha com deficiência intelectual

A Polícia Militar prendeu um homem, na madrugada desta quarta-feira (8), suspeito de estuprar a vizinha com deficiência intelectual, na zona rural de Barra do Choça, no sudoeste do estado. O suspeito cometeu o crime em um cafezal.

Logo depois do crime, uma testemunha e a mãe da vítima acionaram os policiais militares da 79ª CIPM e informaram sobre o crime e as características do suspeito.

Após rondas e buscas na região, os policiais localizaram o indivíduo e conseguiram prendê-lo na porta da sua residência.

A vítima foi encaminhada ao hospital municipal da região, onde recebeu atendimento médico. Já o suspeito, a testemunha e um dos responsáveis legais da vítima foram conduzidos à delegacia do município.