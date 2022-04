Polícia prende suspeito de matar homem bêbado a machadadas no sudoeste da Bahia

Um homem foi preso, nesta quarta-feira (13), sob suspeita de matar José Santos Queiroz com golpes de machado e atear fogo ao corpo dele em Belo Campo, município do sudoeste da Bahia.

Responsável pelo pedido da prisão preventiva do investigado, a delegada Gabriela de Diego Garrido, disse que as apurações indicam que o crime ocorreu após uma briga. “Foi discussão enquanto os dois consumiam bebida alcoólica. Ele atacou José e escondeu o corpo por dois dias, dentro da própria casa, antes de queimá-lo no quintal”.

As equipes policiais ainda localizaram documentos e outros pertences da vítima. “O veículo dele foi encontrado abandonado na região do Ribeirão da Toca, na zona rural de Belo Campo”, complementou a delegada.

O instrumento utilizado no crime foi apreendido e será periciado, no Departamento de Polícia Técnica (DPT). O suspeito, que confessou a autoria do homicídio, será submetido aos exames de lesões corporais e encaminhado ao sistema prisional.