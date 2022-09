Polícia prende suspeitos de sequestro relâmpago a médica em Goiás

Goiânia – A Polícia Civil prendeu dois suspeitos de sequestrar uma médica na capital de Goiás e obrigar ela a transferir R$ 28 mil via Pix da conta bancária dela. O crime ocorreu na noite de 4 de fevereiro deste ano e as prisões foram nesta quinta-feira (1/9).

Segundo a polícia, além das transferências, os bandidos fizeram compras em distribuidoras de bebidas com o dinheiro da vítima e roubaram um celular, dois computadores e uma corrente de ouro (avaliada em quase R$ 2 mil).

A médica estava em seu veículo quando foi abordada por volta das 19h, no Setor Central de Goiânia. Três criminosos participaram do sequestro, sendo que um deles apontou uma arma de fogo para a mulher. Ela foi colocada no banco dianteiro do passageiro, um bandido dirigiu o carro e outros dois ficaram atrás.

Horas de sequestro O sequestro durou cerca de três horas. Os criminosos andaram com o carro da médica pela cidade, enquanto realizavam as transferências via Pix e paravam em distribuidoras de bebidas. No final, a vítima foi abandonada em um lugar isolado.

As prisões foram feitas pelo Grupo Antissequestro (GAS) e durante buscas nas residências dos suspeitos foi encontrada a arma de fogo usada no crime, o celular da vítima e um livro de medicina. A dupla vai responder por extorsão qualificada, com pena de até 24 anos de prisão.

