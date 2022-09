Polícia prende traficantes dentro do Maracanã em Flamengo x São Paulo

A Polícia Militar do Rio de Janeiro prendeu três homens suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas durante a partida entre Flamengo e São Paulo, disputada nesta quarta-feira (14), no estádio do Maracanã, pela semifinal da Copa do Brasil.

De acordo com o site Uol, os homens estavam dentro do estádio assistindo o jogo. Eles teriam participação com o tráfico em Santa Catarina. Segundo a PM, as prisões foram feitas em uma ação conjunta do Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios (BEPE), o BOPE e a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Os três traficantes possuíam mandado de prisão em aberto e um deles é apontado como chefe do 1º grupo de Santa Catarina, facção que tem ligação com o Comando Vermelho. Um quarto homem também foi preso, mas por descumprimento de regime semiaberto.

A polícia explicou ainda que os suspeitos foram identificados por agentes infiltrados no meio da torcida do Flamengo. A abordagem foi realizada na reta final do primeiro tempo.

Em campo, o Flamengo levou a melhor e garantiu a vaga na final da Copa do Brasil ao vencer o São Paulo por 1×0. O gol foi marcado pelo uruguaio Arrascaeta.