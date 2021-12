Polícia recupera carga de cervejas avaliada em R$ 250 mil

Notícias



Publicado em 25 de dez de 2021 e atualizado às 10:16

O produto foi entregue pelo próprio motorista para uma quadrilha de receptadores, sendo localizado em Itabuna

A Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas em Rodovias (Decarga) de Feira de Santana recuperou, na quinta-feira (23), em Itabuna, parte de uma carga de cerveja avaliada em mais de R$ 250 mil. O produto foi entregue pelo próprio motorista para uma quadrilha de receptadores.

As investigações foram iniciadas no domingo (19), quando o homem esteve na Delegacia Territorial (DT) de Seabra para registrar ocorrência do roubo da carga. “Na verdade, ele queria aplicar um golpe na seguradora, entregando um boletim com informações falsas”, explicou o titular da Decarga, delegado Gustavo Coutinho.

Durante o registro, o motorista entrou em contradição por diversas vezes, levantado suspeita. O plantonista de Seabra acionou a Decarga e o homem confessou o crime, indicando a pessoa que levou o material para um galpão em Itabuna.

O responsável pelo imóvel foi autuado em flagrante por receptação. Já o motorista, responderá por apropriação indébita qualificada e falsa comunicação de crime. “Investigamos ainda a participação da transportadora no esquema criminoso contra as seguradoras de cargas”, acrescentou Gustavo Coutinho.

Ascom-PC/Priscila Carvalho