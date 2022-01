Polícia recupera joias avaliadas em 20 R$ mil em Itamaraju

Destaque



O polícia civil da 8ª Coorpin após investigação conseguiu identificar e recuperar uma série de produtos furtados num domicílio no município de Teixeira de Freitas.

O crime registrado no início do mês na Delegacia Territorial de Teixeira de Freitas, forneceu detalhes relevantes para a investigação, sendo realizado diligências com apoio da unidade CATI SUL.

A investigação reuniu vários indícios, no entanto, denúncias anônimas ocorridas na sexta-feira (14) de janeiro, levaram as equipes a um dos autores que estava escondido na comunidade PEDRA MOLE, na zona rural de Itamaraju.

Os investigadores também conseguiram reunir imagens de câmeras de monitoramento das casas adjacentes. Sendo possível identificar um dos suspeitos.

O acusado tentou fugir, mas foi alcançado pelos policiais e autorizou uma busca no imóvel onde estava escondido. No local, parte dos objetos furtados e listados na ocorrência foram recuperados.

Durante interrogatório o acusado confessou a prática do furto. Sendo conduzido e apresentado a Autoridade Policial de plantão para adoção das medidas cabíveis. Os objetos furtados estavam avaliados em 20 mil reais.

Objetos Recuperados:

14 (quatorze) jóias diversas.

01 (um) relógio dourado.

01(um) bracelete dourado com pedras brilhantes.

03 (três) pingentes de ouro.

01 (uma) corrente de ouro.

03 (três) pulseiras

09 (nove) brincos de ouro.

07 (sete) anéis de ouro.

03 (três) perfumes importados.

Fonte: CATI SUL