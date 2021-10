Polícia tenta localizar veículo furtado em depósito de mercado

Destaque



Publicado em 2 de out de 2021 e atualizado às 22:04

O proprietário de supermercado procurou as autoridades para informar sobre o furto de um veículo de trabalho, ocorrido neste sábado (02) de outubro, no centro de Itamaraju.

O comerciante havia deixado o veículo FORD Pampa L ano 1995, com a cor bege e placa MQJ-6560-9541, licenciado em Itamaraju, dentro do deposito, pertencente a seu estabelecimento.

O proprietário informou à polícia que depósito havia sido violado e veículo não no local, rompendo regularidade cotidiana.

De imediato a vítima entrou em contato com as autoridades policias, relatando o furto do veículo de trabalho, rondas foram realizadas, mas sem sucesso.

A Polícia ainda solicita da população, quem souber de qualquer informação sobre o paradeiro do veículo, denuncie através das centrais Policia Militar (190) e Policia Civil (197).