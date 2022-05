Polícia tomou “decisão errada” durante massacre, diz governo do Texas

O Departamento de Segurança Pública do estado do Texas, nos Estados Unidos, classificou, nesta sexta-feira (27/5), como um erro o procedimento adotado pela polícia para tentar interromper o massacre na escola Robb Elementary School. Ao todo, 21 pessoas morreram, incluindo o atirador, além de alunos e professores da instituição de ensino.

Na avaliação do departamento, a decisão de mudar o status da ação criminosa de “situação de atirador ativo” para “atirador usando reféns de barricada” foi equivocada. As informações são do The Washington Post.

O procedimento teria permitido ao criminoso fazer mais vítimas dentro da escola, uma vez que a polícia decidiu não entrar em confronto de imediato por entender que o atirador estaria utilizando as crianças como “escudo”.

Para o diretor Steven C. McCraw, o comandante responsável pela ação policial cometeu um erro de julgamento ao analisar o cenário. “Claro, com o benefício da retrospectiva [… ] Foi a decisão errada. Ponto final”, disse.

O atirador, Salvador Ramos, 18 anos, efetuou mais de 100 disparos de arma de fogo na unidade educacional. O massacre teve início às 11h30 dessa terça (24/5), mas só foi alertado às autoridades por volta das 12h30, quando uma criança ligou para a emergência pedindo socorro.

