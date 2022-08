Polícia troca tiros com suspeitos e apreende metralhadoras em Itacimirim

O clima de tranquilidade de Itacimirim, no Litoral Norte, foi interrompido por um tiroteio entre policiais militares e um grupo armado. A troca de tiros aconteceu da tarde desse domingo (7), no loteamento Ilha do Meio, onde ficam algumas pousadas.

Segundo informações da Polícia Militar, equipes da 59ª CIPM e da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Polo Industrial faziam rondas no local quando receberam informações de indivíduos armados no interior de um imóvel. O lugar era usado como como abrigo de criminosos.

Ao chegarem na Ilha do Meio, os policiais encontraram os homens armados, que começaram a atirar. Houve revide e os suspeitos conseguiram fugir por um local de mata fechada, deixando um veículo para trás.

Durante uma varredura no perímetro, que compreendeu buscas no imóvel e no carro abandonado, foram encontrados quatro metralhadoras 9mm, seis carregadores para calibres 9mm e .40, três placas antibalísticas para coletes, 1kg de maconha em tabletes, 117 pinos e uma porção de 110g de cocaína, embalagens para acondicionamento de drogas, um punhal e uma balança de precisão.

Todo o material apreendido foi encaminhado para a sede do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), onde a ocorrência foi registrada.