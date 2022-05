A Polícia Civil vai investigar o caso do motorista de aplicativo que “sumiu” com uma encomenda de salgados e doces, avaliada em R$ 2 mil, no último sábado (14/5), em Confins, na Grande BH. Segundo a corporação, o inquérito considera um suposto caso de apropriação indébita. A pena prevista para esse tipo de crime é de um a quatro anos de prisão, além de multa.

Conforme o BHAZ publicou nessa quarta-feira (18/5), a encomenda seria entregue em uma cerimônia de casamento, mas nunca chegou ao destino. A vítima, Ana Maria dos Santos, 52, comprou mil salgados e 150 bem-casados para a festa com 200 convidados, no Hotel Fazenda Confins.

Leia mais no portal BHAZ, parceiro do Metrópoles.

Mais sobre o assunto Brasil Motorista some com doces de casamento e noiva tem R$ 2 mil de prejuízo



Brasil Casal ganha ensaio fotográfico ao completar 60 anos de casamento



Brasil Para evitar multa, mulher promove festa de “descasamento”



Tá Bombando Homem pede namorada em casamento no enterro do pai dela; vídeo



O post Polícia vai investigar sumiço de doces e salgadinhos de casamento apareceu primeiro em Metrópoles.