Policiais apreenderam carro de luxo, arma de fogo, drogas e dinheiro com fornecedora de drogas

Uma traficante de drogas foi presa em flagrante, na última segunda-feira (15), pela Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes de Vitória da Conquista. De acordo com as investigações da unidade, ela era uma das principais fornecedoras de cocaína para criminosos da região Sudoeste do estado.

Em uma casa de propriedade da suspeita, foram encontrados uma pistola calibre 380, sem registro e com numeração suprimida, várias munições intactas e cocaína pronta para comercialização, além de uma quantia em dinheiro.

Foi apreendido também um carro BMW branco pertencente à traficante e, segundo a DTE, utilizado nas atividades ilícitas.

A mulher, que tem outras passagens pela polícia relacionadas ao tráfico de entorpecentes, já foi encaminhada para o presídio de Vitória da Conquista, onde está custodiada, aguardando uma definição da Justiça.

Ascom-PC/Felipe Paranhos