Policiais colocam gás em porta-malas e homem morre dentro de viatura

Um homem foi morto dentro de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal, na cidade de Umbaúba, em Sergipe, após reagir a uma abordagem policial. Genivaldo de Jesus Santos, 38 anos, morreu dentro do porta-malas, em meio a uma fumaça.

O sobrinho da vítima, Wallyson de Jesus, contou ao g1 que o tio foi abordado por agentes da (PRF), enquanto pilotava uma motocicleta. “Eu estava próximo e vi tudo. Informei aos agentes que o meu tio tinha transtorno mental. Eles pediram para que ele levantasse as mãos e encontraram no bolso dele cartelas de medicamentos. Meu tio ficou nervoso e perguntou o que tinha feito. Eu pedi que ele se acalmasse e que me ouvisse”, contou.

Apesar disso, os policiais usaram spray de pimenta em Genivaldo e o colocaram na mala. “Eles jogaram um tipo de gás dentro da mala, foram para delegacia, mas meu tio estava desacordado. Diante disso, os policiais levaram ele para o hospital, mas já era tarde”, relatou Wallyson.

A família informou que registrou um Boletim de Ocorrência na delegacia da cidade. O corpo deu entrada no Instituto Médico Legal (IML), em Aracaju, por volta das 18h30. O caso vai ser remetido e investigado pela Polícia Federal.

Em nota, a Polícia Rodoviária Federal informou que um homem de 38 anos resistiu ativamente a abordagem de uma equipe PRF e que, “em razão da sua agressividade”, foram usadas técnicas de imobilização. “ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil. No entanto, durante o deslocamento, passou mal, foi socorrido e levado para o Hospital José Nailson Moura, onde posteriormente foi atendido e constatado o óbito”.