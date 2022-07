Policiais da CIPPA, localizam 14 armas de fogo em distrito de Prado

Os militares da CIPPA – PMBA, apresentaram na delegacia da Polícia Civil, nesta sexta-feira (29), 14 armas de fogo, recuperada no interior de Prado.

Após rondas e buscas num imóvel com propriedade desconhecida, localizada no distrito de Cumuruxatiba, área pertencente ao litoral de Prado. Foram encontradas 08 espingardas de fabricação caseira e 06 com calibre entre 20 e 32.

Diante dos fatos os militares tentaram identificar o proprietário do material bélico, mas não obtiveram êxito.

O material foi apresentado na delegacia de Itamaraju, sendo seguido os protocolos de registro.

Até a conclusão da matéria ninguém havia sido preso.