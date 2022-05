Policiais penais são suspeitos de beneficiar presos do Mensalão

Policiais civis da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco) cumpriram, nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (27/5), 13 mandados de busca e apreensão em residências de policiais penais do Distrito Federal.

Os servidores trabalharam no sistema prisional entre 2014 e 2016 e são investigados por beneficiar presos da Ação Penal 470 — processo judicial que julgou no Supremo Tribunal Federal (STF) o escândalo do mensalão no primeiro mandato do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva —, em troca de dinheiro.

As investigações mostraram que os policiais estiveram no Complexo Penitenciário da Papuda no mesmo período em que os chamados “mensaleiros” estiveram detidos. Além de vantagens financeiras, constatou-se que os servidores também eram agraciados com vantagens políticas.