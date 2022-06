Policial civil denunciado por lavagem de dinheiro é preso no Rio

Um policial civil foi preso nesta segunda-feira (06), durante operação do Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. O agente foi denunciado pelos crimes de lavagem de dinheiro, agiotagem e fraude em licitação. Além da prisão, a ação também cumpre mandados de busca e apreensão em 11 endereços ligados ao policial.

De acordo com a denúncia, o agente teria dissimulado a utilização de bens e valores resultantes de infrações penais e adquirido, negociado e transferido propriedade e bens no município de Bom Jesus do Itabapoana, no noroeste fluminense. O MP detalhou que diligências preliminares feitas pelo Grupo de Apoio aos Promotores mostraram que o denunciado era sócio de inúmeras empresas, tinha veículos luxuosos e residia em uma casa de alto padrão localizada no Centro de Bom Jesus do Itabapoana.

As apurações mostraram ainda que o policial praticou uma série de irregularidades ao longo de 10 anos, para aumentar o patrimônio, considerado incompatível com o salário de policial civil. Ainda segundo o MP, interceptação telefônica autorizada pela Justiça revelaram outras falcatruas e, também, que o policial tinha clara proximidade com políticos da região.

