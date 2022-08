Policial diz como foi encontro com William e Harry após morte de Diana

O ex-chefe de polícia John Stevens classificou como “difícil” a conversa que teve com o príncipes William e Harry após a morte da princesa Diana. Ele foi o responsável por investigar o trágico acidente de carro no qual Lady Di morreu, ocorrido em 1997. O integrante da força de segurança disse que, na época, passou pelo menos uma hora conversando com os dois. “Foi uma coisa difícil [de fazer]”, contou John à US Weekly.

O investigador forneceu detalhes do que aconteceu. “Fui junto com duas outras pessoas que fizeram parte da investigação [incluindo um] inspetor detetive, e [quando estávamos] do lado de fora da porta [no Palácio de Kensington], disseram: ‘Não, eles só querem ver você’”, relembrou.

O homem, que estará presente na série documental The Diana Investigations, do Discovery+, continuou: “Então, eu fui lá e tivemos mais de uma hora, provavelmente, não consigo me lembrar exatamente quanto tempo. Eu esbocei quais eram as conclusões por cerca de 10 ou 15 minutos e o resto do tempo eram eles me fazendo perguntas, o que você esperaria, porque eles não conheciam as circunstâncias da morte da mãe, onde e quando ela morreu, o que ela disse e, além disso, não quero declarar quais foram as conversas”, rememorou.

John recordou que a conversa foi emocionante. “Eles declararam publicamente que achavam que os paparazzi eram culpados pelo que aconteceu perseguindo o carro, induzindo-o a ir a 120 quilômetros por hora. Não estavam muito felizes com isso”, emendou.

Luto O duque de Cambridge já revelou que levou anos até conseguir “processar” a perda da mãe. “Lentamente, você tenta reconstruir sua vida, entender o que aconteceu. Estamos falando talvez de cinco a sete anos depois”, contou, durante o documentário da HBO de 2017, Diana, Our Mother: Her Life and Legacy.

William ainda falou sobre ter fotos da mãe espalhadas pela casa. O duque deixou claro que Diana não será esquecida, até mesmo pelos filhos, George, Charlotte e Louis, que não a conheceram. “Apenas tento lembrá-los de que existem duas avós. E é importante que eles saibam quem ela era e que ela existiu”;

No Palácio de Kensington, existe uma estátua dedicada à Diana. Harry e William foram os responsáveis pela homenagem, feita em 2021. “Todos os dias, desejamos que ela ainda esteja conosco, e nossa esperança é que esta estátua seja vista para sempre como um símbolo de sua vida e seu legado”, disseram os príncipes na ocasião.

O post Policial diz como foi encontro com William e Harry após morte de Diana apareceu primeiro em Metrópoles.