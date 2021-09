Policial militar da Rondesp morre durante troca de tiros com bandidos

Destaque



Publicado em 11 de set de 2021 e atualizado às 14:18

Na madrugada deste sábado (11) de setembro, um policial militar do grupo especial Rondesp foi morto, durante uma troca de tiros com criminosos armados, no distrito de Pindorama, município de Porto Seguro.

Dois dos acusados também morreram, após serem baleados no periodo do confronto com os policiais .

O militar da Rondesp chegou a ser socorrido para o Hospital Regional, no município de Eunápolis, mas não resistiu aos ferimentos, confirmando o obíto na unidade medica. Integrou a corporação da polícia militar em 2015.

O policial Antônio Elias Matos da Silva (31 anos) morto em combate, residia na cidade de Buerarema, era pai de duas meninas e sua esposa espera um novo filho.

A polícia tenta identificar casal morto na operação.