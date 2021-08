Policial militar dá voadora em suspeito

Whatsapp



Publicado em 2 de ago de 2021 e atualizado às 19:03

Circulam nas principais redes sociais, um vídeo com ação policial e rapidamente viralizou no Whatsapp.

Um policial militar acertou uma voadora em um adolescente que tentava escapar da abordagem, na noite de domingo (1º), em Pérola, no noroeste do Paraná. O momento da ação foi registrado por pessoas que estavam no local.

Nas imagens, é possível ver o momento em que o policial desce do carro e corre até o adolescente. Depois da voadora, ele rende o jovem no chão.

De acordo com o boletim de ocorrência, os agentes viram o motociclista em “atividade suspeita” durante uma ronda. Ao dar ordem de parada, segundo a PM, o jovem empreendeu fuga.

No boletim de ocorrência, os policiais registraram a ação como “uso progressivo da força”. Após ser apreendido, o jovem foi encaminhado à polícia.