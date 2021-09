Policial Militar de Teixeira tem surto e ameaça tirar a própria vida

Destaque



Publicado em 1 de set de 2021 e atualizado às 11:11

Se você procura por calçados com qualidade das maiores marcas, visite a MINAS CALÇADOS

O caso foi registrado nas primeiras horas da tarde de terça-feira (31), no bairro Bonadiman no município de Teixeira de Freitas.

Um policial Militar lotado na 87ª CIPM – Companhia Independente de Polícia Militar teve um surto e ameaçou tirar a sua própria vida. As autoridades tomaram conhecimento do caso e uma força-tarefa composta por colegas de farda, Corpo de Bombeiros e Profissionais da área da Saúde “SAMU 192”, foi montada em frente sua residência para tentar convencê-lo a não se matar.

De acordo com informações o dialógo se estendeu por mais de 5 horas, só nas primeiras horas da noite as equipes finalizaram a ação com o atendimento médico do policial que aceitou ajuda da equipe e foi medicado.