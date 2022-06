Policial ora mulher em delegacia: “Leve o mal para as trevas”; vídeo

Um policial militar prendeu e “rezou” uma mulher em Cáceres, cidade a 217,9 km de Cuiabá (MT). De acordo com as imagens gravadas, a mulher, já na delegacia, começou a manifestar que não estava bem e o policial prontamente começou a orar e colocar a mão sobre a cabeça dela.

No vídeo a mulher aparece se contorcendo, com a voz alterada e algemada. Em um momento, ela chega a cair no chão. “Vem Espírito Santo, vem meu pai, vem, age. Vem e leve para as trevas todo esse mal, Espírito Santo. Leva embora e me usa, meu pai”, disse o policial.

A mulher foi apreendida nessa terça-feira (7/6), depois que o marido chamou a polícia, porque ela teria se trancado na casa com uma faca, ameaçando tirar a própria vida.

Depois que as imagens circularam pelas redes, o policial gravou outro vídeo para explicar o que tinha acontecido na delegacia. Ele disse que, quando chegou na casa, a mulher estava trancada no quarto e que tentou conversar com ela, sem sucesso. Por causa disso, arrombou a porta, com autorização do marido dela.

