Policial que matou Leandro Lo foi a boate e motel após o crime

Instantes depois de tirar a vida do campeão mundial de jiu-jítsu Leandro Lo, o policial militar Henrique Otávio de Oliveira Veloso foi a uma outra boate e passou a noite em um motel, acompanhado.

Imagens de câmeras de segurança divulgadas nesse sábado (13/8) pelo SP2, da TV Globo, mostram Veloso na recepção de uma boate em Moema, também na Zona Sul da capital paulista. De acordo com o que foi anotado na comanda do militar, ele consumiu uma garrafa de uísque, duas águas de coco, duas latas de energético e duas doses de gin, totalizando gastos de R$ 1,6 mil.

Ao sair, por volta das 5h30, ele se dirigiu a um motel nas proximidades, acompanhado por uma mulher que, segundo o delegado à frente do caso, é uma garota de programa. Eles só saíram do local no dia seguinte, às 16h26.

Mãe de Leandro Lo acredita que assassinato do filho foi premeditado

Dois amigos próximos do lutador não quiseram gravar entrevista, mas confirmaram que Leandro Lo e o policial militar Henrique Veloso já tinham se desentendido outras vezes antes do dia do crime.

O PM está detido no presídio militar Romão Gomes e deve responder por homicídio doloso por motivo fútil.

