Políticos lamentam morte do artista plástico Tatti Moreno

Políticos baianos lamentaram a morte do artista plástico Tatti Moreno, ocorrida nesta quarta-feira (13), em Salvador. O sepultamento do escultor, famoso pelas estátuas dos orixás do Dique do Tororó, será realizado nesta quinta-feira (14), no Cemitério Jardim da Saudade.

O prefeitura de Salvador, Bruno Reis, usou seu perfil no Twitter para enviar condolências aos familiares e amigos do artista soteropolitano. “Hoje a Bahia perdeu um dos maiores artistas plásticos da história. As Obras de Tatti Moreno estão em vários cantos do mundo e de Salvador. Dos orixás do Dique até a escultura de Jorge e Zélia no Rio Vermelho, conseguimos perceber a essência do trabalho desse grande artista. Que Deus conforte os corações dos familiares e amigos do inesquecível Tatti Moreno”, escreveu.

O governador Rui Costa decretou luto oficial de um dia em todo o Estado da Bahia pelo falecimento de Tatti Moreno. O decreto será publicado na edição desta quinta-feira (14), no Diário Oficial do Estado.

“Recebo, com tristeza, a notícia da morte do artista plástico e escultor Tatti Moreno. A Bahia perde um de seus importantes talentos. Ficam a obra e a gratidão por representar e divulgar tão bem o nosso Estado. Meus sentimentos à família e aos amigos”, lamentou o governador Rui Costa.

O ex-prefeito ACM Neto também falou sobre a morte do artista plástico Tatti Moreno. “Ele (Tatti Moreno) foi um dos maiores expoentes da arte e da cultura da Bahia. Com seu talento e extrema criatividade, ajudou a construir a identidade e o imaginário do nosso Estado em todo o mundo. De todo o acervo que deixou, tenho um carinho especial pelos orixás instalados no Dique do Tororó, que traduzem a beleza do nosso sincretismo. Que Deus conforte os corações dos familiares e amigos deste grande artista”, concluiu ACM Neto.