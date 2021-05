POLO INDUSTRIAL: Prefeito Marcelo Angênica reúne com empresários

A Prefeitura de Itamaraju, por meio da comissão gestora, reuniu com empresários da região tratando de assuntos relacionados ao polo industrial implantado no município.

A Reunião contou com a presença do Prefeito Marcelo Angênica, Secretário de Saúde Fabio da Minas, Procurador Jurídico Elton Moitinho, Secretário de Obras Antônio Charbel, Secretário de Financias Renato Carminatt, representante da secretaria de meio ambiente, representante do setor de ordenamento, indústria e comercio e empresários da região.

A reunião foi de grande importância destacando o próximo passo rumo ao desenvolvimento do município, o Prefeito Marcelo Angênica, juntamente com a equipe de governo tratou de diversos assuntos voltados ao setor econômico, enfatizando o início das obras na área destinada as empresas.

O gestor destacou que o município está realizando os investimentos necessários, oferecendo condições aos empresários para início da construção das empresas na área, foi implantada rede elétrica e rede de fornecimento de água atendendo a demanda dos investidores, Marcelo Angênica, ressaltou que o município estará viabilizando tudo aquilo que for necessário para que nos próximos dias o tão sonhado polo industrial, seja concretizado gerando emprego e renda no município, encerrou.

Além disso, os empresários tiraram duvidas aos setores responsáveis, tratando assuntos pertinentes a organização da área e marcação de lotes, mediante ao momento de pandemia o lema de todos é seguir em frente buscando alternativas que possa alavancar o desenvolvimento econômico da região.

No final da reunião algumas empresas afirmaram ao gestor municipal, que nos próximos dias estarão iniciando a construção dos empreendimentos no local, início das obras cria a expectativa de geração de empregos aos itamarajuenses.

ASCOM – Prefeitura de Itamaraju