Ponte do Prado cede e uma enorme cratera se abre bloqueando o acesso à cidade

Publicado em 11 de dez de 2021 e atualizado às 19:39

Na tarde deste sábado (11), a ponte que dá acesso ao município de Prado cedeu e formou uma grande cratera na cabeceira após o nível das águas do rio que corta a cidade aumentar rapidamente.

Com as fortes chuvas que vem ocorrendo nos últimos dias, o única passagem para o muncípio de Prado era pela rodovia BR-101 passando por Teixeira e acessando o município de Alcobaça, já que parte de um trecho da BA-489 sofreu danos e bloqueou a passagem no sentido Itamaraju.

Muitos moradores da região que necessitavam chegar ao município de Prado já estariam fazendo essa rota, quando nessa tarde a situação se agravou quando a cabeceira da ponte cedeu.

De acordo com informações, guarnições da Polícia Militar estão na localidade fazendo o bloqueio da ponte, já que mesmo correndo risco de desabamento, alguns pedrestes se arriscavam entrar na cidade passando pela lateral da ponte quebrada. No momento que cedeu,não passava transeuntes e não houve o registro de feridos.

Ainda de acordo com informações, com aumento do nível das águas, alguns bairros do município foram castigados e moradores estão deixando suas casas.