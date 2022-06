Ponte no México cai com prefeito e vereadores durante inauguração

Uma ponte desmoronou na cidade de Cuernavaca, México, durante a inauguração do equipamento nesta quarta-feira, 8. O prefeito da cidade e os vereadores que estavam na solenidade foram lançados córrego abaixo, na primeira vez em que a ponte era utilizada. Oito pessoas ficaram feridas, dois desses com ferimentos graves.

A inauguração contava com a presença de moradores e jornalistas, que registravam o evento. Nas redes sociais, circulas as imagens do momento em que o piso da ponte cede e se separa das correntes de metal laterais.

Entre os feridos, estão o prefeito de Cuernavaca, José Luis Urióstegui, a esposa deles e quatro vereadores.