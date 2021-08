Ponto de Atendimento Virtual da Receita Federal em Itamaraju já está funcionando

Destaque



Já está em funcionamento o Ponto de Atendimento Virtual (PAV) do município de Itamaraju/BA. O novo modelo, presente em mais de 300 municípios do país, é o segundo no estado da Bahia. Trata-se de uma iniciativa de expansão do atendimento que, por meio de uma parceria entre a RFB e o município, permite a oferta de diversos serviços demandados pelos contribuintes. O atendimento é prestado por servidores municipais efetivos, na própria localidade. Para tanto, esses recebem treinamento específico e todo o suporte necessário por parte de servidores da Receita Federal.

A partir de agora, os contribuintes de Itamaraju/BA e região não mais precisarão se deslocar por centenas de quilômetros até alguma unidade física da Receita para receber atendimento presencial. Dúvidas ou demandas de serviços ofertados pelo site da RFB serão concluídos no próprio PAV. Caso necessário, a demanda será enviada, via internet, para tratamento por servidores da RFB. O fluxo de documentos é totalmente digital e a resposta é rápida: em até 48 horas úteis já estará disponível para entrega ao contribuinte no próprio PAV.

O PAV foi pensado para atender, especialmente, aquela parcela da população que não dispõe de acesso aos serviços digitais da Receita Federal, pequenos produtores rurais, associações e microempreendedores. Nele são oferecidos serviços como regularização de CPF; cópias de declarações; consultas de pendências fiscais para pessoas físicas, jurídicas, e imóveis rurais; certidões de obras; protocolo de impugnações; retificação de documentos de arrecadação e diversos outros. A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Vitória da Conquista planeja expandir o PAV para outros municípios das regiões Sudoeste e Extremo Sul do estado. Um dos critérios para escolha desses municípios é a localização estratégica, que venha a possibilitar o fácil acesso ao PAV por contribuintes de outros municípios limítrofes.

