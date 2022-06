‘Ponto final’ resume a tragédia em Pernambuco, a campanha de reeleição de Bolsonaro e muito mais

Para você que não acompanhou o noticiário dos últimos dias e quer se atualizar, a Camila Santos reuniu os principais fatos no “Ponto Final”, programete original das redes sociais da Jovem Pan News. Saiba mais sobre os estragos do temporal em Recife (PE), que causou 128 mortes, a oficialização da pré-candidatura de Luciano Bivar, do União Brasil, à Presidência da República, a campanha de reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL), as movimentações políticas da chamada terceira via, que escolheu a senadora Simone Tebet (MDB-MS) como pré-candidata do grupo formado por PSDB, MDB e Cidadania, e muito mais. Confira:

Que tal dar um ponto final nos fatos da semana? Saiba mais sobre a tragédia causada pelas chuvas em Pernambuco, a nova campanha de reeleição do presidente Bolsonaro, as movimentações políticas da terceira via e muito mais Confira mais informações na JP News ⁠ pic.twitter.com/jbwBWTPs6h — Jovem Pan News (@JovemPanNews) June 3, 2022