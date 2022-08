Por falta de jogadores ‘Last Spartan Standing’ foi removido de Halo Infinite

Parece que a situação com Halo Infinite está se tornando preocupante a cada dia, pois o jogo não está mais agradando os jogadores, perdendo eles dia após dias e o jogo pode morrer a qualquer momento.

A situação do jogo é bem triste, pois ao pesquisar no SteamDB, no exato momento desta publicação, Halo Infinite conta apenas com 1,982 jogadores simultâneos, claro que o número é baixo, ainda mais sendo segunda-feira e neste horário. No entanto, nas últimas 24 horas o maior pico foi de 5,825 jogadores simultâneos.

E parece que essa falta de jogadores está dando resultados negativos no jogo, pois a desenvolvedora 343 Industries anunciou oficialmente que está removendo o modo de jogo conhecido como “Last Spartan Standing”, que é um battle royale lançado no início da segunda temporada, ou seja, recentemente.

Segundo a desenvolvedora, remover Last Spartan Standing servirá principalmente para abrir espaço para outros modos de jogo. Obviamente essa é uma triste notícia, principalmente para os poucos jogadores que jogam esse modo.

De acordo com as informações, o motivo dessa remoção é muito simples, que é a falta de jogadores para ele. Segundo os relatos, encontrar uma partida no Last Spartan Standing é bastante demorado, sendo um modo não popular entre os poucos jogadores que ainda restam no jogo.

O modo online de Halo Infinite é gratuito e já está disponível no PC e Consoles Xbox.