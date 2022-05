Por liminar, justiça suspende demissões na Caoa Chery em Jacarei – SP

A Justiça do trabalho suspendeu em medida liminar as demissões realizadas pela montadora Caoa Chery na cidade de Jacareí, região de São José dos Campos, no estado de São Paulo.

Segundo decisão do juiz do trabalho Lucas Cilli, publicada na noite desta sexta feira, as dispensas coletivas precisam de prévia negociação considerando o impacto social que causam. O magistrado deu prazo de cinco dias para o cumprimento da medida pela empresa sob pena de multa de R$ 50 mil por dia.

No começo do mês a montadora anunciou o fechamento da fábrica para readequação para montagem de veículos elétricos e reabertura somente em 2025, e com isso comunicou a demissão de mais de 580 trabalhadores da linha de montagem. Desde então, sindicatos e a empresa têm feito negociações para evitarem as dispensas. Além disso, os trabalhadores fizeram manifestação e ocuparam a frente da fábrica na última terça feira.

O sindicato dos metalúrgicos comemorou a decisão judicial e lembrou que desde o início das negociações tem proposto um layoff de cinco meses com estabilidade e salários integrais, mas que a empresa não aceitou sinalizando apenas com indenização social de 7 a 15 salários nominais.

As tentativas de entendimento devem continuar, pois haverá uma rodada de negociação entre a empresa e o sindicato junto com o MInistério Público do trabalho no próximo dia 1º de Junho.

Procurada a Caoa Chery falou que não irá comentar a decisão judicial.

