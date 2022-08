Por que a Globo ignora tanto Henrique & Juliano, a dupla nº 1 do país?

Mais um anúncio dos indicados ao Prêmio Multishow de Música Brasileira e mais uma vez a dupla sertaneja número 1 do país fica de fora do quesito Álbum do Ano. O Multishow colocou Henrique & Juliano apenas na categoria Melhor Dupla, misturado com estreantes como Tasha & Tracie e YOUN.

Em números, nenhum artista no Brasil superou Henrique & Juliano entre 2021 e 2022. Seu mais recente álbum, o Manifesto Musical, foi o mais ouvido do ano. As músicas foram reproduzidas mais de 2,5 bilhões de vezes desde desde o lançamento. Ficou 14 semanas como o álbum mais ouvido do país.

Só a música Arranhão tem 184 milhões de players no YouTube. A Maior Saudade, 204 milhões na mesma plataforma. São números que absurdos. Mas o que explica o fato do maior grupo de mídia do Brasil, o Grupo Globo, ignorar os maiores artistas da atualidade? Bem, vamos às verdades.

Há muitas respostas por trás disso. Na última entrevista que fiz com eles, Henrique criticou abertamente a gravadora que a dupla havia acabado de sair, a Som Livre, que na época pertencia ao Grupo Globo. “Sem liberdade, nunca foi Som Livre”.

Eles romperam com a empresa, foram inicialmente para um selo independente e hoje estão na multinacional Virgin. E detalhe: eles são os maiores artistas a nível mundial desta famosa gravadora.

Em abril de 2020, em plena pandemia, Henrique & Juliano anunciaram uma live e a Globo colocou, no mesmo dia e na mesma hora, Roberto Carlos cantando por uma hora seguida. No final, Henrique rechaçou a atitude.

Um ano depois, veio a tragédia com Marília Mendonça. O comportamento da emissora com todos que cercavam Marília não foi considerado “respeitoso”. A cantora sequer havia sido enterrada e a Globo insista na presença dos amigos mais próximos no Domingão com Huck, que acabou sendo muito criticado por excesso de drama com pessoas que não tinham qualquer convívio com Marília.

Henrique & Juliano só foram homenagear Marília no Faustão na Band, num programa histórico, em abril deste ano. E a mais recente rusga entre a dupla e o conglomerado Globo aconteceu em Ribeirão Preto durante uma transmissão ao vivo do Ribeirão Rodeo Music pelo canal, no dia 22 de abril.

Poucas horas antes do show, Henrique não autorizou a transmissão. A explicação dele foi que não queria mostrar seu show ao vivo na TV. Nada o fez mudar de ideia, nenhuma oferta em dinheiro o convenceu e a transmissão precisou ser cortada. Logo após o show de Bruno & Marrone, o sinal foi interrompido.

Antes da publicação desse texto, procuramos a assessoria da dupla. A questão da live, eles entenderam depois que foi mera coincidência. Era aniversário do cantor. Sobre a recusa da transmissão ao vivo em Ribeirão Preto, eles disseram que já haviam avisado que não iriam liberar, antes do dia do show “porque é algo deles mesmo não liberar transmissão ao vivo”.

Já a ida ao Faustão, eles recusaram a falar a palavra homenagem por “entenderem que todas as homenagens e palavras para ela foram ditas em vida”.

A Globo costuma colocar na “geladeira” nomes que ousam dizer “não” para ela. Gusttavo Lima passou por isso ao trocar a Som Livre pela Sony, e muitos outros que entendem que o mercado da música é amplo e a concorrência só ajuda, no fim também sofrem com retaliações da emissora.

Mas os tempos mudaram (e muito!) e as formas de levar a música ao público independem da TV. Hoje, aparecer demais na TV acaba prejudicando a venda de ingressos em shows. A TV hoje serve para massificar a imagem, não necessariamente a sua música.

Agora, ignorar o sucesso e a relevância da maior dupla do país da atualidade soa apenas como birra, não como uma atitude do maior grupo de mídia da América Latina.

