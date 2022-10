Lula vestiu branco em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro, onde falou para uma multidão que, a seu pedido, abandonou o vermelho. Janja também vestiu.

No palanque montado em um estádio de futebol, e antes ao desfilar no centro da cidade em cima de uma camionete, Lula apertou mãos e acenou com uma bandeira do Brasil.

Foi a conselho de Simone Tebet (MDB), sua nova aliada, que Lula se comportou assim. E deverá comportar-se em todos os atos públicos daqui para frente até o fim da eleição,

Vermelho é mais PT do que Brasil no imaginário dos não petistas. E os petistas já estão com Lula. Ele precisa, agora, conquistar os indecisos ou os que o trocaram por Bolsonaro.

O PT está preocupado com o aumento do percentual de eleitores que dizem que não votarão em Lula de jeito nenhum. Faz bem se preocupar. Rejeição em alta não é bom sinal.

Mas numa eleição polarizada do começo ao fim, é natural que no segundo turno aumente a rejeição do candidato que saiu na frente. Só há dois candidatos, e quem vota em um rejeita o outro.

É natural também que a rejeição a Bolsonaro esteja em queda e a aprovação do seu governo em alta. Aconteceu com todo presidente candidato à reeleição de 1998 para cá.

O que ainda não aconteceu, e tomara que não aconteça: o candidato a presidente que foi para o segundo turno atrás chegar na frente. Nunca um presidente foi para o segundo turno atrás.

O post Por que a rejeição a Lula cresce e a Bolsonaro diminui apareceu primeiro em Metrópoles.