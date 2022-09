Há algo no ar e a coluna LeoDias está desconfiada. Ouvimos alguns especialistas que também duvidam dessa “decisão” do Luva de Pedreiro, maior influenciador esportivo da atualidade, em abandonar a carreira. Mas, uma coisa é certa: ele não está satisfeito e quer romper sua atual aliança empresarial de forma amigável.

Hoje sob o guarda-chuva da Desafio Um Pra Um, empresa de Marcelo Seiroz, ao contrário do que muita gente pensa, o jovem baiano não está de contrato assinado com Falcão, responsável por salvar a carreira dele no meio do imbróglio envolvendo Allan Jesus, ex-empresário do influenciador acusado de impedir sua prosperidade financeira.

É tudo muito novo na vida do rapaz, mas o que faz menos sentido é o Luva de Pedreiro querer abandonar a carreira em ano de Copa do Mundo.

O mercado está ansioso e a coluna está prestes a descobrir qual será o próximo passo profissional deste que veio a se tornar um dos maiores fenômenos da internet nos úlitmos anos. A verdade virá à tona assim que ele for liberado. É aguardar!

Fique por dentro! Para ficar por dentro de tudo sobre o universo dos famoso s e do entretenimento siga @leodias no Instagram.

Agora também estamos no Telegram! Clique aqui e receba todas as notícias e conteúdos exclusivos em primeira mão.

Já leu todas as notas e reportagens da coluna hoje? Clique aqui.

O post Por que o mercado não acredita no abandono de carreira do Luva? apareceu primeiro em Metrópoles.