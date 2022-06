Por que uma mulher se relacionar com homem mais novo continua um tabu?

O que a atriz Tatá Werneck, a influenciadora Boca Rosa, a apresentadora Fátima Bernardes e a cantora Gretchen têm em comum? Além do talento que as fizeram conhecidas em todo o país, todas mantêm ou tiveram, mesmo que rapidamente, relacionamentos com homens mais novos. Essa diferença de idade, em muitos casos, gera questionamentos a respeito da união, e levanta tabus na sociedade.

Para a psicóloga clínica Alessandra Araújo, da clínica Via Vitae, a mulher tem, culturalmente, que ser cuidada pelo parceiro, ao mesmo tempo em que tem que ser responsável por atividades como a organização do lar e as responsabilidades com os filhos. “O que vemos, hoje, é que a maturidade está mais associada as experiências de vida, dores e traumas do que apenas uma criação de nossos pais”, explica.



De acordo com a especialista, socialmente, a mulher não foi criada para ocupar lugares de destaque. “Ela acaba não sendo acreditada como uma pessoa que estabelece relacionamento com uma pessoa mais nova”, diz.

Recentemente, Bianca Andrade (Boca Rosa), de 27 anos, teria beijado o ator João Guilherme, sete anos mais novo. Depois disso, a internet “não perdoou” e o assunto viralizou, fazendo com que Bianca se pronunciasse. Em sua rede social, ela respondeu: “Depois de tudo que li, só quero deixar claro uma coisa: sim, sou mãe, tenho 27 anos, dona de uma empresa e é por isso que quando me dá vontade de dar uns beijinhos eu vou lá e dou. Trabalho igual uma doida para ter liberdade de fazer o que me diverte. É isso neneins”, desabafou.

Casos semelhantes

Com outras famosas, não é diferente. A humorista e apresentadora Tatá Werneck, casada com o ator Rafael Vitti, disse ao jornal Estadão que, no inicio do relacionamento, sofreu preconceito pela diferença de idade dos dois, que é de 12 anos. Ela explicou que era como se as pessoas tentassem encontrar um motivo para justificar o porque deles estarem juntos. “É interesse? É só amor, não tem nada além disso”, contou.

“O que ocorre nas figuras públicas é que as mulheres são bem mais vistas e notadas no seu dia a dia. Quando uma desestabilização do casal ocorre, já se busca um culpado — nesse caso, a mulher, que não buscou uma pessoa ‘a altura da sua maturidade’”, diz.

Tanto Fátima Bernardes, que namora Túlio Gadêlha, 25 anos mais novo; quanto Gretchen, casada com Esdras, 13 anos mais novo; sofrem “ataques” todos os dias, principalmente na internet.

A psicóloga destaca que esses preconceitos podem prejudicar a vida do casal, gerando insegurança e instabilidade. “Pode ter reafirmações de crenças estabelecidas pelos pais ou cuidadores, como. Essas afirmações desestabilizam a segurança de um relacionamento que pode ter tudo para trazer felicidade para ambos”, finaliza.

