Por voto feminino, Michelle volta a aparecer em programa de Bolsonaro

Em programa eleitoral exibido nesta terça-feira (13/9) o presidente Jair Bolsonaro (PL) volta a atenção para o eleitorado feminino e traz a figura da esposa, a primeira-dama Michelle.

O vídeo ainda explora falas recentes do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que foram mal recebidas entre o público feminino. Em um comício em São Paulo, no fim de agosto, Lula afirmou que “quer bater em mulher, vá bater noutro lugar, mas não dentro da sua casa ou no Brasil”.

No programa, Michelle aparece dizendo: “Se para alguns parece estranho que o Jair tenha feito tanta coisa para a proteção das mulheres, é porque não conhecem o presidente”.

Assista:

A participação da primeira-dama na campanha do candidato à reeleição visa reverter a imagem dele perante o eleitorado feminino e atenuar a imagem do presidente.

O programa ainda explora medidas do governo voltadas às mulheres e traz algumas promessas, como a ampliação da rede de proteção e creches no contraturno.

Restrição do TSE No início de setembro, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu, por unanimidade, manter a restrição no tempo de participação de Michelle nas propagandas eleitorais de Bolsonaro.

A medida atendeu a pedido de Simone Tebet (MDB), candidata ao Planalto, e da coligação Brasil Para Todos.

A ministra-relatora do processo, Maria Claudia Bucchianeri, avaliou que a participação de Michelle superou o limite de 25% do tempo da propaganda. O vídeo foi exibido nas TVs Bandeirantes e Cultura.

O período de 25% da duração total é determinado pela Lei das Eleições, que prevê limite de tempo para participação de apoiadores nas propagandas.

“Michelle Bolsonaro qualifica-se tecnicamente como apoiadora do candidato representado, e sua participação, embora claramente legítima, não poderia ter ultrapassado os 25% do tempo de propaganda na modalidade inserção, que foi ao ar no dia 30/8/2022, considerado o limite objetivo previsto na legislação”, avaliou a ministra.

