Portimonense bate Paços de Ferreira e ganha a primeira no Português

Nesta segunda-feira, o Portimonense conquistou sua primeira vitória nesta temporada do Campeonato Português ao visitar o Paços de Ferreira. Os visitantes saíram vitoriosos com uma goleada por 3 a 0 sobre os donos da casa.

O Paços de Ferreira recebe o Estoril na próxima rodada. A partida acontecerá na próxima sexta-feira, às 16h15 (de Brasília). Com a derrota, os donos da casa seguem sem pontuar e ocupam a 15ª posição.

O Portimonense termina a segunda rodada do Campeonato Português na sétima posição, com três pontos. O próximo desafio da equipe será contra o Vitória de Guimarães, no domingo, às 16h30, no Estádio Municipal de Portimão.

O primeiro gol do confronto saiu aos 31 minutos. Yago Cariello recebeu um lançamento em direção ao gol e cabeceou no canto direito. Os visitantes só aumentaram sua vantagem na reta final da partida, quando, aos 35 minutos do segundo tempo, Luquinha recebeu na entrada da área e bateu forte.

O terceiro e último gol do jogo saiu quatro minutos depois, aos 39. Ewerton recebeu livre dentro da grande área e bateu de chapa para o fundo das redes.