Porto bate o Tondela e fatura a Supercopa de Portugal

O Porto venceu o Tondela por 3 a 0, neste sábado, e conquistou a Supercopa de Portugal. O time de Sergio Conceição contou com dois de Mehdi Taremi e um de Evanilson. Gabriel Veron, recém-contratado junto ao Palmeiras, entrou nos minutos finais da segunda etapa, aos 42.

Agora, o Porto estreia no Campeonato Português contra o Marítimo, no próximo sábado, às 16h30 (de Brasília). Já o Tondela, que está na segunda divisão, joga na primeira rodada diante do Nacional, no mesmo dia, às 10 horas (de Brasília).

Os campeões portugueses da temporada passada abriram o placar aos 30 minutos do primeiro tempo. Mehdi Taremi recebeu na área e mandou para o fundo das redes.

O segundo gol veio já aos 34. Após bate e rebate na área, Evanilson ficou a bola e chutou de curta distância para dentro da meta.

Por fim, o terceiro e derradeiro tento de Sérgio Conceição saiu aos 37 minutos da segunda etapa. Mehdi Taremi, mais uma vez, recebeu passe e colocou a bola no canto direito para fechar o placar.