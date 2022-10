Porto goleia e complica classificação do Atlético de Madrid na Champions

O Porto infligiu a primeira derrota ao Club Brugge na Liga dos Campeões, por 4 a 0, na cidade belga, pela quinta rodada da fase de grupos, resultado que dificulta a classificação do Atlético de Madrid para as oitavas de final.

O iraniano Mehdi Taremi (33 e 70), o brasileiro Evanilson (57) e o canadense Stephen Eustaquio (60) nocautearam o Brugge, que poderia ter feito 1 a 1 com um pênalti mas o holandês Noa Lang (51) desperdiçou a cobrança.

Apesar da goleada sofrida, o Brugge continua liderando o grupo B com 10 pontos, contra os 9 do Porto, agora segundo colocado. O Atlético de Madrid ocupa a terceira posição com quatro pontos, e terá de vencer ainda nesta quarta-feira o último colocado Bayer Leverkusen (3 pontos) para chegar à última rodada com chances, quando viaja a Portugal para enfrentar o Porto.