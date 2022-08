Porto goleia o Marítimo na estreia no Campeonato Português

Neste sábado, o atual campeão Porto deu início à sua campanha no Campeonato Português da temporada 2022/23. Os Dragões receberam o Marítimo pela primeira rodada do nacional, no Estádio do Dragão, e golearam por 5 a 1. Mehdi Taremi (duas vezes), Evanílson, Iván Marcano e Toni Martínez fizeram os gols dos mandantes no jogo. Cláudio Winck diminuiu para os visitantes.

Assim, os donos da casa começaram a nova jornada da mesma forma que terminou a última – com vitória. Com o resultado, o Porto assume a liderança da competição – em vantagem devido aos critérios de desempate. Por outro lado, o Marítimo figura na 17ª colocação. Logo, ainda não pontuou no torneio.

Na próxima rodada, portanto, o Porto visita o Vizela, às 14h (de Brasília) de domingo. No dia seguinte, o Marítimo recebe o Chaves, a partir das 11h30.

O JOGO

Os atuais campeões, empurrados pela torcida, começaram o jogo com tudo e abriram o marcador logo aos 12 minutos. Mehdi Taremi recebeu passe de Evanílson e ficou cara a cara com o goleiro João Miguel. O camisa nove então só tocou na saída do arqueiro e fez o 1 a 0 na cidade do Porto.

Dez minutos depois, o brasileiro ex-Fluminense ampliou a vantagem dos Dragões na partida. No entanto, com o auxílio do VAR, o árbitro assinalou impedimento do camisa 30 e anulou o gol.

Entretanto, aos 40, Evanílson marcou outra vez. Desta vez, validado pela arbitragem. O lateral João Mário recebeu belo lançamento de Uribe na direita da grande área e, de primeira, encontrou o brasileiro, que dominou e finalizou forte sem deixar cair para fazer o 2 a 0.

Animados pelo gol e melhores na partida, os mandantes precisaram de apenas mais dois minutos para fazer o terceiro tento. Após roubada de bola no campo ofensivo, Danny Namaso bateu, mas João Miguel fez a defesa. Entretanto, o artilheiro Mehdi Taremi não desperdiçou o rebote e marcou o seu segundo gol no jogo.

Na volta do intervalo, Ivan Marcano transformou a vitória do Porto em goleada. Aos 23 minutos da etapa final, o espanhol aproveitou rebote dentro da pequena área e então cabeceou no canto direito de João Miguel para fazer o 4 a 0.

Oito minutos depois, os Dragões fizeram o quinto em mais um gol espanhol. Toni Martínez recebeu cruzamento na área e cabeceou no canto esquerdo para ampliar ainda mais a vantagem dos donos da casa.

Por fim, na reta final, o Marítimo conseguiu diminuir com o lateral brasileiro Cláudio Winck. Aos 44, o camisa dois aproveitou rebote na área e disparou para o gol. Após checagem do VAR para possível impedimento, o tento foi validado. No entanto, de pouco adiantou e a vitória foi do Porto.