Porto perde para o Braga e sofre primeira derrota no Português

Nesta segunda-feira, Braga e Porto se enfrentaram pela 31ª rodada do Campeonato Português. Fora de casa, o time de Sérgio Conceição perdeu por 1 a 0, a primeira derrota da equipe no torneio. Ricardo Horta anotou o tento que garantiu o triunfo para os comandados de Carlos Carvalhal.

Com o resultado, o Porto segue líder isolado da tabela, com 82 pontos, seis a mais que o segundo colocado Sporting, que venceu o Boavista por 3 a 0 também nesta segunda. Já o Braga ocupa a quarta posição, com 59.

O técnico Sérgio Conceição mandou a campo o Porto com: Diogo Costa; Pepê (Galeano), Mbemba, Pepe e Zaidu (Wendell); Otávio, Vitinha, Grujic (Toni Martínez) e Vieira (Francisco Conceição); Taremi e Evanilson (João Mário).

O primeiro tempo terminou sem gols, mas com chances para os dois lados. André Horta, Ricardo Horta e Abel Ruiz tiveram oportunidades para colocar o Braga na frente, enquanto Evanilson e Vitinha estiveram perto de abrir o placar para o Porto.

Na segunda etapa, os donos da casa abriram o placar aos nove minutos. Abel Ruiz recebeu na direita, avançou e cruzou para Ricardo Horta mandar para o fundo das redes.

Na próxima rodada, o Porto recebe o Vizela, no sábado, às 15 horas (de Brasília). O Braga, por sua vez, visita o B-SAD, no mesmo dia, às 17 horas (de Brasília).