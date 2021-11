Porto Seguro e outras 5 cidades recebem rede elétrica inteligente

Sociedade



Publicado em 22 de nov de 2021 e atualizado às 19:18

Ampliação da automação na rede elétrica faz parte do projeto de Smart Grid (Redes inteligentes) da Neoenergia Coelba, e já beneficia mais de um milhão de baianos

Uma rede elétrica inteligente, capaz de restabelecer automaticamente o serviço após interferência externa na rede e que pode ser controlada a partir de um centro operacional. Parece uma tecnologia distante, mas ela já atende a mais de um milhão de baianos e foi recentemente instalada em mais seis cidades baianas. Já são mais de 56 mil quilômetros de rede elétrica inteligente no estado, atendendo a trechos de 76 municípios.

Neste ano, a Neoenergia Coelba aumentou em 45% o sistema de automação no sistema elétrico baiano. Desde setembro, os clientes dos municípios de Aurelino Leal, Coaraci, Itajuípe, Jequié, Porto Seguro e Queimadas passaram a contar com um sistema que possibilita menos interrupções, retomadas automatizadas em caso de objetos externos que entram em contato com a rede, e eficácia de até 99,72% para determinados atendimentos. De janeiro a setembro foram mais de 130 mil clientes beneficiados. E nos últimos três meses, o sistema foi ampliado com a instalação de mais 56 esquemas de self-healing, entregues para atender aos baianos.

“A tecnologia é uma aliada em nosso propósito de levar energia aos baianos de forma mais eficiente e segura. Investimos em sistemas de automação, instalando mais religadores e ampliando os equipamentos de self-healing, que tornam a rede elétrica mais inteligente, aumentando a qualidade no serviço prestado”, afirma o superintendente técnico da Neoenergia Coelba, André Araújo.

O conceito smart grid dá nome a diversas tecnologias de automação, que juntas garantem maior eficiência no fornecimento de energia e segurança. Na Bahia, entre as tecnologias utilizadas está o self-healing, que identifica e corrige, em poucos segundos, possíveis falhas no fornecimento de energia, geralmente causadas por contato externo na rede, tempestades ou animais. No momento em que uma falha for detectada, o trecho da rede é isolado, e alternativas são ativadas para fazer a energia chegar ao cliente afetado por outras rotas.

A ampliação da rede inteligente faz parte do plano de smart grid da Neoenergia Coelba, que segue com instalações em todo o estado da Bahia. Associado a ele está o programa de expansão e as ações corretivas da companhia, que ocorrem diariamente. As ações de melhoramento da rede elétrica já têm reflexos nos indicadores de qualidade no fornecimento de energia aos clientes. O índice que afere a Duração de Interrupção por Clientes (DEC) em todo o estado, ficou abaixo dos dois dígitos no acumulado do ano, com 7,49. Um número bem abaixo da meta regulatória da companhia, que é de 13,68. Isto significa que os consumidores estão contando com um fornecimento mais contínuo e confiável, com menos horas de interrupção de energia.