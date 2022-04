Porto Seguro: Esquadrilha da Fumaça participa das comemorações do descobrimento

A Esquadrilha da Fumaça, da Força Aérea Brasileira, se apresenta nesta sexta-feira (22), às 16h, na Praça das Pitangueiras, em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia. A demonstração aérea será feita em alusão às comemorações dos 522 anos do descobrimento do Brasil. Porto Seguro recebe a Fumaça pela sexta vez, a última foi em 2003, ainda com os antigos T-27, aviões utilizados no período de 1983 e 2013.

Nesta edição, a Fumaça comparecerá com os sete aviões A-29 Super Tucano pintados com as cores da Bandeira do Brasil. De acordo com o Comandante da Esquadrilha da Fumaça, será um prazer retornar a cidade demonstrando com os Super Tucanos ainda não vistos no céu de Porto Seguro.

“Fazer uma apresentação representando a Força Aérea Brasileira em comemoração aos 522 anos do descobrimento do Brasil é motivo de orgulho para toda a equipe do Esquadrão – pilotos, anjos da guarda e demais militares envolvidos. Estaremos de volta à cidade para mais uma demonstração, e agora com aviões mais modernos podendo apresentar manobras diferenciadas ao público”, finaliza o Tenente-Coronel Daniel Garcia Pereira.

As agendas da Esquadrilha da Fumaça são divulgadas mensalmente ou a cada dois meses, sendo necessária a solicitação formal com a antecedência mínima de quatro meses ao CECOMSAER. Todos os custos de material, logística e pessoal são cobertos pelo Comando da Aeronáutica. Para mais detalhes sobre como realizar o convite, acesse www.fab.mil.br/eda. Acompanhe a rotina da Fumaça nas redes sociais: Facebook, Instagram, Twitter, Youtube e Flickr.