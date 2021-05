Porto Seguro Praia Resort traz novas atrações e diárias free para três crianças

As famílias que desejam conhecer ou voltar a se hospedar no Porto Seguro Praia Resort agora têm motivos a mais para tornar seu sonho realidade.

A grande pedida do momento é a promoção de diárias free para até três crianças hospedadas no mesmo apartamento com seus responsáveis. A oferta é válida para os pequenos com idade até 12 anos, para vendas até 31/05/2021, com possibilidade de hospedagem durante todo o ano de 2021 até 30/06/2022.

Outro grande atrativo são as novas atividades de lazer oferecidas todos os dias, de manhã até à noite. Sempre realizados nos amplos espaços e áreas verdes do resort, e também no Clube de Praia João da Sunga – que também faz parte do sistema all inclusive – os jogos e brincadeiras, conduzidos com toda a segurança e responsabilidade pelos monitores de lazer, são garantia de alegria e diversão para toda a família.

No ritmo da Bahia

Na preferência da ala feminina estão as aulas de dança, no Clube de Praia João da Sunga, onde elas se soltam ao som de ritmos baianos e brasileiros, como o axé, forró, lambada e sertanejo.

Nas areias da praia, pela manhã também são promovidas brincadeiras e jogos para as crianças, que na sequência participam do almoço com os tios, um apreciado momento de confraternização, no restaurante principal.

Futebol, pique bandeira, gincanas, esculturas na areia, além de oficinas de gesso, de circo e de pulseiras de minçangas – tudo voltado para grupos reduzidos – completam o cardápio de entretenimento, que faz a alegria dos pequenos e também de seus responsáveis, que podem descansar tranqüilos, na certeza de que seus filhos estão sendo bem cuidados.

Mais informações através pelo site: pspresort.com.br

Por | Ascom