PORTO | Trio é preso por tentativa de homicídio

Investigações realizadas pela Delegacia Territorial (DT) de Porto Seguro resultaram, na manhã desta quarta-feira (3), na prisão de três homens, envolvidos em uma tentativa de homicídio, ocorrida no dia 8 de fevereiro, naquela cidade.

De acordo com as apurações, o mandante do crime é um sargento da Polícia Militar que está na reserva. Ele tinha uma dívida com a vítima. Os outros dois presos são guardas civis municipais e teriam sido responsáveis pelos disparos deflagrados contra a vítima.

As equipes policiais ainda apreenderam uma motocicleta utilizada na ação criminosa, três pistolas e as roupas usadas no dia do ataque. O material será enviado à perícia, no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

O trio estava com mandados em aberto, após as prisões serem solicitadas a 1ª Vara Crime da Comarca de Porto Seguro. As buscas contaram também com a participação de policiais militares, além de equipes da Coordenações de Operações Especiais (COE) e Apoio Técnico à Investigação (Cati), do Departamento de Polícia do Interior (Depin).

