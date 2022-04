Porto vence novamente o Sporting e avança à final da Taça de Portugal

Após vencer o jogo de ida por 2 a 1, o Porto contou com a ajuda do seu torcedor para vencer novamente o Sporting – desta vez por 1 a 0 – pelo segundo jogo das semifinais da Taça de Portugal, nesta quinta-feira, e garantir a classificação para a final.

Em um jogo com amplo controle do Porto, o único gol da partida foi marcado por Toni Martínez aos 37 minutos da segunda etapa.

A decisão está marcada para o dia 22 de maio, às 13h15 (de Brasília), no Estádio Nacional, em Oeiras. O adversário será o Tondela, que passou pelo Mafra na outra semifinal com um placar de 4 a 1 no agregado.

Em um primeiro tempo morno, a melhor chance aconteceu apenas aos 38 minutos, quando Zaidu recebeu bom passe na entrada da área e finalizou a centímetros do poste direito.

Precisando da vitória, o Sporting adotou uma postura mais ofensiva na segunda etapa e produziu boa oportunidade com Matheus Nunes. O camisa 8 fez bela jogada individual e finalizou no canto esquerdo, para ótima defesa de Marchesín.

Porém, o Porto conseguiu rapidamente assumir o controle da partida e foi recompensado com o gol aos 37 minutos da segundo etapa, quando Toni Martínez recebeu belo lançamento de Pepe e finalizou com tranquilidade para decretar a classificação dos mandantes.

Nos minutos finais da partida, Pedro Porro ainda foi expulso, após dura entrada em Galeno, o que complicou ainda mais as coisas para o Sporting.

Agora, ambas as equipes voltam suas atenções para o Campeonato Português. O Porto visita o Braga, na segunda-feira, às 14 horas (de Brasília). O Sporting, por sua vez, joga no mesmo dia, diante do Boavista, às 16h30, no Estádio do Bessa.