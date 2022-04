Porto vence o Vizela e se aproxima do título do Campeonato Português

Neste sábado, o Porto recebeu o Vizela e ganhou por 4 a 2, pela 32ª rodada do Campeonato Português. Os gols do jogo foram marcados por Evanilson, Mehdi Taremi (duas vezes) e Mbemba para os donos da casa, enquanto Álex Mendez e Nuno Moreira diminuíram para os visitantes.

Com o triunfo, o Porto chega aos 85 pontos e lidera o campeonato com folga de nove em relação ao vice-líder Sporting. Basta que a equipe alviverde perca ou empate contra o Gil Vicente, no domingo, para o Porto conquistar o torneio nacional pela 30ª vez.

Na próxima rodada, podendo apenas cumprir tabela, o clube azul e branco enfrenta o arquirrival Benfica às 14 horas (de Brasília) de sábado. Já o Vizela recebe o Marítimo um dia depois, a partir das 11h30.

O jogo

Diante do 14º colocado da tabela, o Porto partiu para cima e abriu o placar logo aos 21 minutos. O brasileiro Evanilson, ex-Fluminense, aproveitou a falha da defesa do Vizela e marcou o primeiro do jogo ao bater no canto inferior esquerdo.

Quatro minutos mais tarde, Grujic acabou derrubado pelo brasileiro Guilherme Schettine dentro da área e, após revisão do VAR, foi marcado pênalti. Na cobrança, aos 28, Mehdi Taremi ampliou para os donos da casa.

A partida parecia dominada, mas, em belo chute de fora da área, aos 36 minutos, Álex Mendez diminuiu para o Vizela e definiu o placar do primeiro tempo.

Na volta do intervalo, os visitantes precisaram de apenas quatro minutos para empatar. O atacante Nuno Moreira recebeu dentro da área e contou com desvio na defesa para tirar o goleiro Diogo Costa da jogada.

O Porto, porém, não parece ter sentido o gol. Aos 12 minutos da segunda etapa, Mbemba acertou belo chute no canto direito para colocar os Dragões na frente do marcador novamente.

Aos 42 minutos do tempo final, após bela jogada e chute de Francisco Conceição, o rebote sobrou para Mehdi Taremi, que, dentro da pequena área, se esticou para marcar. Goleada, três pontos garantidos e título muito próximo de ser conquistado.

Confira os outros jogos deste sábado no Campeonato Português:

Arouca 1 x 0 Portimonense

Marítimo 0 x 1 Benfica